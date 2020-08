Stoelendans bij Defensie: nieuwe kopstukken voor marine en luchtmacht SVM

27 augustus 2020

23u00

Bron: Belga 0 Verschillende hoge ambtenaren in het leger hebben een andere functie gekregen. Zo komt er een nieuwe 'nummer twee' van het leger, generaal-majoor Marc Thys. Dat heeft de nieuwe chef van Defensie Michel Hofman vanavond aangekondigd in een bericht aan het personeel. De wijzigingen werden beslist in overleg met minister van Defensie Philippe Goffin.

De lucht- en marinecomponenten zien het vertrek van hun huidige commandanten tegemoet. Het gaat om respectievelijk generaal-majoor Frederik Vansina en divisie-admiraal Wim Robberecht. Zij zullen worden vervangen door generaal-majoor Thierry Dupont en kapitein-ter-zee Jan De Beurme.

Generaal-majoor Marc Thys is momenteel nog het hoofd van het ‘transitieteam’ dat in september werd opgericht om de talrijke uitdagingen op vlak van personeel, uitrusting en infrastructuur aan te pakken. Hij wordt vicechef van Defensie. Luitenant-generaal Claude Van de Voorde, die al drie jaar directeur is van de militaire inlichtingendienst Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, wordt permanent Belgisch vertegenwoordiger bij het Militair Comité van de NAVO.

Luitenant-generaal Jean-Paul Claeys wordt tot slot directeur-generaal Human Resources. Hij volgt luitenant-generaal Jan Hennes op, die op 1 januari 2021 met pensioen gaat.