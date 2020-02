Stiptheidsacties op Brussels Airport: weinig hinder vandaag ADN

26 februari 2020

16u24

Bron: Belga 0 De stiptheidsacties van de luchthavenpolitie op Brussels Airport hebben woensdag weinig hinder veroorzaakt aan de paspoortcontroles op de luchthaven. "De wachttijden bedroegen gemiddeld 20 minuten", zo zei een woordvoerster van de luchthaven.

Het is niet duidelijk of de beperkte hinder toeval is, of te maken heeft met de aankondiging van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) dinsdagavond dat hij het conflict wil deblokkeren.

Politieagenten op de luchthaven van Zaventem protesteren sinds vrijdag tegen een gebrek aan personeel en defecte apparatuur. Ze werken strikt volgens het boekje, waardoor reizigers soms langer moeten aanschuiven bij de paspoortcontrole.



De Crem liet dinsdagavond weten dat hij deze week nog zal samenzitten met de top van de federale politie, en volgende week met de vakbonden. Hij hoopt dat de onderhandelingen tussen beide partijen nadien kunnen hervatten. Aan vakbondszijde werd het initiatief van de minister positief onthaald, maar ACV'er Joery Dehaes voegde toe dat de stiptheidsacties gewoon zouden doorgaan.