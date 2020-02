Stiptheidsacties op Brussels Airport gaan nog door tot vrijdag ADN KV

26 februari 2020

16u24

Bron: Belga 0 De politievakbonden, die al sinds de start van de krokusvakantie stiptheidsacties voeren op Brussels Airport tegen onder meer het gebrek aan personeel en defect materieel, schorten hun acties na vrijdag op. Dat maken ze vandaag bekend in een persbericht. Op die manier willen ze het overleg met de minister van Binnenlandse Zaken alle kansen geven, luidt het. Vandaag veroorzaakten de acties alvast weinig hinder aan de paspoortcontroles op de luchthaven.

De stiptheidsacties waarbij strikt volgens het boekje wordt gewerkt, waren de voorbije dagen voelbaar aan de paspoortcontroles, vooral voor vluchten buiten de Schengen-zone. De hinder was bij momenten groot, met wachttijden van meer dan een uur.

Vandaag bleef de hinder beperkt. “De wachttijden bedroegen gemiddeld 20 minuten”, zo zei een woordvoerster van de luchthaven vandaag. Het is niet duidelijk of de beperkte hinder van vandaag toeval is, of te maken heeft met de aankondiging van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) dinsdagavond dat hij het conflict wil deblokkeren.



Politieagenten op de luchthaven van Zaventem protesteren sinds vrijdag tegen een gebrek aan personeel en defecte apparatuur. Ze werken strikt volgens het boekje, waardoor reizigers soms langer moeten aanschuiven bij de paspoortcontrole.

Hoop op 400 extra voltijdse personeelsleden

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem kondigde gisteren aan dat hij het conflict wil deblokkeren. Deze week zit hij samen met de top van de federale politie en volgende week met de vakbonden, zei hij.

De politiebonden reageren tevreden op die aankondiging. “We rekenen erop dat de minister er alles zal aan doen om de akkoorden van 2015 en 2016 te laten respecteren, zowel qua personeel als qua logistieke middelen”, klinkt het in een persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zo wordt gehoopt dat de federale politie groen licht krijgt voor de rechtstreekse aanwerving van minstens 400 voltijdse personeelsleden. “De middelen en noodzakelijke budgetten zijn voorzien”, aldus de bonden, die erop zullen toezien dat er daarvan voldoende personeel zal ingezet worden op de luchthaven.

Eisen

Inzake logistieke middelen willen de vakbonden dat er een inventaris wordt gemaakt van alle noden om kwaliteitsvol politiewerk te kunnen leveren. “Wij rekenen op de verantwoordelijke overheden dat zij de koe bij horens vatten, en dat we garanties krijgen dat deze moderne en noodzakelijke middelen op relatief korte termijn op de luchthaven zullen toekomen.”

Tot slot wordt ook gewezen op de verantwoordelijkheid van Brussels Airport Company (BAC) in verband met de infrastructuur waarover de luchtvaartpolitie beschikt. De politiebonden dringen erop aan dat BAC nu eindelijk “met een concreet en waardig project komt”.

In afwachting van het overleg met de minister gaat de geplande actie van vrijdag nog door, “gezien de grote bereidwilligheid”. Na vrijdag worden de acties opgeschort, maar het gemeenschappelijk vakbondsfront waarschuwt dat ze steeds kunnen hervat worden indien het overleg onvoldoende garanties oplevert.