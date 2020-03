Stiptheidsacties Brussels Airport zijn van de baan: De Crem bereikt akkoord met luchthavenpolitie kg

03 maart 2020

13u03

Bron: Belga 0 Het overleg tussen de vakbonden van de luchthavenpolitie en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft een akkoord opgeleverd. Dat heeft de minister vandaag meegedeeld. Er worden inspanningen geleverd om extra personeelsleden te voorzien voor de politiedienst.

Politieagenten op de luchthaven van Zaventem hebben vorige week actie gevoerd om te protesteren tegen onder meer het personeelstekort. Ze werkten strikt volgens het boekje, wat voor de reizigers bijkomende hinder veroorzaakte bij de paspoortcontrole. In een poging om het dossier te deblokkeren, heeft minister De Crem de onderhandelingen naar zich toegetrokken.

Dat overleg heeft nu tot een akkoord geleid, zegt de minister. "Er is overeengekomen dat er onmiddellijk 55 mensen extra ingezet kunnen worden op de luchthaven", zegt De Crem aan Belga. "Op langere termijn willen we er ook voor zorgen dat er altijd 100 politiemensen aanwezig zullen zijn op de luchthaven. Er is daarom beslist over te gaan tot een bijkomende rekrutering van 600 politiemensen, waarvan er 400 naar de federale politie gaan.”

Voor vakbondseisen op het vlak van infrastructuur, wordt een voorstel overgemaakt aan Brussels Airport Company (BAC). Het is onder meer de bedoeling om de personeelsleden, die momenteel verspreid zitten over vijf verschillende locaties, samen te brengen op een tweetal locaties.

"Het is een goede zaak dat het conflict achter de rug is, zodat nieuwe acties tijdens de komende vakanties vermeden worden", aldus nog de minister.