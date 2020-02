Stiptheidsacties Brussels Airport veroorzaken vandaag wellicht opnieuw hinder TT ES

23 februari 2020

09u00

Bron: Belga 1 De stiptheidsacties van leden van de luchthavenpolitie veroorzaken deze ochtend geen problemen op Brussels Airport. Dat is vernomen van een woordvoerster. Vandaag worden zowat 70.000 reizigers verwacht, onder wie 36.000 vertrekkende passagiers.

Omstreeks 8 uur is de toestand op de luchthaven normaal, maar de woordvoerster sluit niet uit dat er in de loop van de dag wel hinder ontstaat. Ook het stormweer kan problemen veroorzaken. Net zoals de afgelopen dagen adviseert de luchthaven reizigers om ten minste drie uur op voorhand te komen voor niet-Schengenvluchten en twee uur voor andere vluchten.

Gisterenochtend was het tot 45 minuten aanschuiven voor vluchten naar bestemmingen buiten de Schengenzone. De wachtrijen verdwenen in de vroege namiddag, toen het aantal passagiers afnam.



De vakbonden organiseren stiptheidsacties op de luchthaven uit protest tegen een personeelstekort en een gebrek aan middelen. Brussels Airport houdt rekening met langere wachttijden tot en met zondag 1 maart. De luchthavenuitbater belooft al het mogelijke te doen om de impact van de acties op de passagiers te beperken en voorziet in extra personeel om reizigers te helpen en te informeren.