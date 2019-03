Stiptheidsactie douaniers zorgt voor hinder op E40 over de Franse grens bij haven van Calais IB

14 maart 2019

06u06

Bron: Belga 0 Een stiptheidsactie van de Franse douaniers aan de Eurotunnel zorgt voor ernstige hinder rond de haven van Calais. Vrachtwagens die vanuit België Frankrijk binnenrijden, worden op de E40/A16 net over de grens, vanaf Ghyvelde, aan de kant gezet. Personenwagens worden wel nog doorgelaten. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de hinder nog de hele dag aanhouden. Bestuurders krijgen de raad om indien mogelijk op lange afstand om te rijden. Dat kan in de richting van Brugge en Brussel naar Duinkerke via Doornik, en vanuit Gent richting Duinkerke via Kortrijk en Rijsel.

#E40 #A16 Hinder in en rond de haven van Calais. Net na de Franse grens, vanaf Ghyvelde, worden de vrachtwagens +7,5 ton aan de kant gezet. Het personenverkeer kan er voorbij. Momenteel hinder vanaf Adinkerke. Rij om op lange afstand. Meer info: https://t.co/MLAIsqSUuM Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link