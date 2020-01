Stiptheid treinen vorig jaar verbeterd TT

09 januari 2020

16u52

De stiptheid op het spoor is vorig jaar flink verbeterd. Voor het eerst sinds 2015 was meer dan 90 procent van de treinen stipt of met een vertraging van minder dan 6 minuten. E r waren wel meer afgeschafte treinen, zo blijkt uit cijfers van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS zijn erin geslaagd de stiptheid na drie jaar van dalingen weer op te krikken tot 90,4 procent. Het is nog maar de tweede keer in tien jaar dat het stiptheidscijfer op jaarbasis boven 90 procent uitkomt.

Onder meer de aanleg van twee extra sporen tussen Brussel en Denderleeuw en de beslissing om de treinen in de dienstregeling wat meer tijd te gunnen in de Brusselse Noord-Zuid-as, hebben een positief effect gehad.

Minder goed nieuws is er over het aantal afgeschafte treinen. Daarvan waren er vorig jaar 29.679, of 11 procent meer dan in 2018. Het ging om 2,2 procent van alle treinen. De stijging zit bij de gedeeltelijk afgeschafte treinen. Vermoedelijk speelden daarbij extreme weersomstandigheden een rol.