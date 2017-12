Stiptheid treinen op laagste peil dit jaar: "Onaanvaardbaar" ADN

16u53

Bron: Belga 0 Photo News De treinen rijden de jongste maanden alsmaar minder stipt, zo blijkt uit de statistieken van de NMBS en Infrabel voor oktober en november. Minister van Mobiliteit François Bellot vindt de jongste stiptheidscijfers bij het spoor "onaanvaardbaar", zo zegt hij in een persbericht.

In oktober reed 83,6 procent van de binnenlandse reizigerstreinen met minder dan zes minuten vertraging; in november was dat slechts 82,2 procent, zo blijkt. Dat zijn de laagste cijfers voor 2017. In de periode januari-november lag de globale stiptheid op 88,5 procent. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 89,2 procent.

Het aantal afgeschafte treinen lag in november een pak hoger dan vorig jaar: op 2.053 treinen of 1,9 procent tegen 1.358 treinen of 1,4 procent in november vorig jaar. De meeste vertragingen (42,2 procent) en afgeschafte treinen (38,9 procent) zijn te wijten aan derden. Op 23 november bijvoorbeeld was er een grote industriële brand in de buurt van Vorst (Brussel), die leidde tot 7.910 minuten vertraging.

"De cijfers zijn onaanvaardbaar", stelt minister van Mobiliteit François Bellot. "Dat de impact door derden niet mag onderschat worden is juist, maar dit verklaart zeker niet alles", luidt het.

Bellot heeft als voogdijminister altijd onderstreept dat de stiptheid voor hem enorm belangrijk is. Hij verwacht dan ook van de CEO's van de NMBS en Infrabel dat ze aan de verwachting van de klanten tegemoet komen door maatregelen te nemen om de prestaties van hun respectievelijke ondernemingen te verbeteren.

"Na de aanstelling van lijnmanagers begin 2017 werden bemoedigende resultaten en een verbetering van de stiptheid opgetekend. Vandaag kan ik helaas alleen maar een ongunstige evolutie van de toestand op het spoor vaststellen" aldus Bellot. "Op grond van wat ik van vele reizigers te horen kreeg, en zonder onderscheid te maken tussen de verschillende lijnen, heb ik begin november de CEO's van de NMBS en van Infrabel aangesproken om hen aan hun verplichtingen inzake stiptheid te herinneren. Ik heb hen gevraagd om zo snel mogelijk een concreet en gedetailleerd plan uit te werken met duidelijke en efficiënte operationele acties die een verbetering van de stiptheid beogen."

De minister beklemtoont dat hij geen genoegen neemt met vaststellingen, maar resultaten wil zien.