Stiptheid treinen in augustus op hoogste peil in vier jaar

06 september 2019

20u30

Bron: belga 0 binnenland De stiptheid van de reizigerstreinen op het Belgische spoornet bedroeg in augustus 94 procent. Dat is het hoogste percentage in vier jaar, zo blijkt uit gegevens op de website van spoornetbeheerder Infrabel.

De stiptheid van de treinen ligt traditioneel hoger in de zomervakantie, wanneer er minder treinen rijden. Maar 94 procent komt zelden voor. Zeker sinds begin 2011 reed er maar twee keer zo’n hoog percentage treinen op tijd of met een vertraging van maximaal 6 minuten, zegt Infrabel: in augustus 2015 (94,5 procent) en vorige maand. In augustus vorig jaar bedroeg de stiptheid 91,3 procent.





De stiptheid op het spoor belandde in 2018 nog op het laagste peil in vijf jaar: 87,2 procent over het hele jaar. Dit jaar is er beterschap, want tot nu toe reden de treinen elke maand stipter dan in dezelfde maand vorig jaar. Van januari tot en met augustus kwam de stiptheid daardoor uit op 90,8 procent, tegen 88,0 procent in de eerste acht maanden van 2018, klinkt het nog bij Infrabel.