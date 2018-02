Stiptheid treinen gedaald in januari, oorzaak ligt het vaakst bij derden mvdb

20 februari 2018

16u23

Bron: Belga 2 In januari dit jaar reed 88,6 procent van de treinen op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten. Dat is minder stipt dan in januari 2017, toen 90,7 procent van de treinen stipt reed. Dat blijkt uit cijfers van infrastructuurbeheerder Infrabel en spoormaatschappij NMBS.

Ook zijn in januari dit jaar meer treinen afgeschaft dan in dezelfde maand vorig jaar: 1.675 treinen of 1,5 procent van het totaal, tegenover 1.273 (1,2 procent) in januari 2017. Derden zijn de belangrijkste oorzaak voor zowel vertragingen (42,7 pct) als afgeschafte treinen (45,9 pct), zo blijkt nog uit de cijfers.

Het voornaamste incident dat in januari het meeste vertraging veroorzaakte, was het vermoeden van een persoonsongeval in Mechelen op lijn 25 op 24 januari.

Toen telden Infrabel en NMBS 4.209 minuten vertraging. Dan volgen een seinstoring in Dendermonde op lijn 60 op op 11 januari met 3.505 minuten vertraging en de verzakking van een brugpijler in Diegem op lijn 36 op 5 januari met 2.254 minuten vertraging.