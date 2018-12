Stiptheid spoor blijft onder druk staan KVDS

18 december 2018

18u47

Bron: Belga 0 De stiptheid bij het spoor blijft onder druk staan. Dat leren cijfers van de NMBS en Infrabel.

In november reed in totaal 83,9 procent van de treinen stipt, wat betekent dat ze met minder dan 6 minuten vertraging in hun eindstation aankwamen. In november 2017 lag de stiptheid nog op 82,2 procent.

Maar in oktober van dit jaar reden 84,4 procent van de treinen op tijd. In november viel dat terug op het peil van september, wat toen het laagste niveau in tien maanden was.





De meeste hinder was er door het laattijdige einde van geplande werken in Brussel-Centraal op 26 november (8.616 minuten vertraging). Ook twee persoonsongevallen in Kortenberg en een kabeldiefstal in Hoegaarden speelden de stiptheid parten. De top vijf van oorzaken wordt afgesloten door een defect aan een elektrische locomotief van een reizigerstrein in Brussel-Centraal op 22 november.

De oorzaak van de vertragingen ligt in een derde van de gevallen bij de NMBS en in een kwart bij Infrabel. Andere oorzaken zoals spoorlopen, kabeldiefstallen en persoonsongevallen maken 37 procent uit.

Waakzaam

"We moeten zeer waakzaam blijven want de stiptheid staat onder druk en dat moet beter", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols over de cijfers. Eenzelfde geluid is te horen bij Infrabel. “De stiptheid is momenteel niet goed en het blijft een werk van lange adem, waarbij Infrabel en NMBS hard moeten blijven werken”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.

Eind vorige maand bleek nog dat maar 60,9 procent van de NMBS-klanten tevreden is over de dienstverlening. Vooral de stiptheid speelt daarbij een rol.