Stiptheid internationale treinen daalt sterk IB

12 maart 2019

04u48

Bron: Belga 0 Internationale treinen doorkruisen België met almaar meer vertraging. Vorig jaar was 8,6 procent van alle vertragingen in ons land te wijten aan problemen op buitenlandse spoornetten. Dat leren cijfers van de spoornetbeheerder Infrabel die De Tijd kon inkijken.

Ook binnenlandse treinreizigers voelen de impact van de oplopende vertragingen. Internationale treinen hebben meestal voorrang op het spoor. Dat de stiptheid van de Belgische treinen vorig jaar van 88,3 naar 87,2 procent daalde, was voor een kwart te wijten aan het internationale spoorvervoer. Dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste factoren in de Belgische stiptheidscijfers.

Deutsche Bahn scoort slecht

Vooral de hogesnelheidstreinen van Deutsche Bahn scoren slecht. Zes op de tien ICE-treinen tussen Frankfurt en Brussel reden vorig jaar op tijd ons land binnen. In 2017 arriveerde nog meer dan driekwart van de ICE's op tijd aan de grens. Amper 54 procent van de ICE's uit Brussel arriveerde er stipt, een vijfde minder dan in 2017. Ook de Eurostar, die door de gevoelige tunnel onder het Kanaal moet, rijdt geregeld met vertraging. De hogesnelheidstreinen uit Frankrijk presteren een pak beter.