Stiptheid Beneluxtrein laat te wensen over: "Mag geen tweede Fyra-verhaal worden"

kv

06 juni 2018

20u18

Bron: Belga

Sinds de Beneluxtrein, de intercity tussen Brussel en Amsterdam, voorbij Antwerpen over de hogesnelheidslijn via het station Noorderkempen (Brecht) richting Nederland rijdt, is de gemiddelde stiptheid op het traject Antwerpen-Noorderkempen tijdens de avondspits gedaald van "bijna perfect" naar 67,5 procent. Dat zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh op basis van cijfers die hij opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "Dit mag echt geen tweede Fyra-verhaal worden", waarschuwt Van den Bergh. Eerder uitte ook het gemeentebestuur van Brecht al zijn ongerustheid.