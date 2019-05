Stiptheid Belgische treinen bij slechtste van Europa IB TTR

22 mei 2019

05u32

Bron: Belga 52 In vergelijking met dertien andere Europese landen reden de Belgische passagierstreinen het minst stipt in 2017. In een periode van 2012 tot 2017 deden enkel de Italiaanse treinen het minder goed dan de Belgische. Dat blijkt uit een vergelijking van het platform voor spoorinfrastructuurbeheerders in Europa (PRIME), waarover De Tijd en L’Echo berichten.

Een trein rijdt volgens de studie op tijd als er niet meer dan 5 minuten en 29 seconden vertraging is. Voor het onderzoek werden dertien Europese landen met elkaar vergeleken. Volgens de Belgische netbeheerder Infrabel, die lid is van PRIME, is een vergelijking tussen spoornetten erg moeilijk. Zo moeten enkel in België veel treinen door een flessenhals als de Brusselse Noord-Zuidas. Bij incidenten worden treinen in België minder snel afgeschaft dan bijvoorbeeld in Nederland, wat weegt op de Belgische stiptheidscijfers.

Infrabel wijst er ook op dat bij het onderzoek verscheidene infrastructuurbeheerders cijfers hebben aangeleverd die schattingen zijn, of dat er een andere methodologie wordt gebruikt. “Infrabel begrijpt dat er internationaal wordt vergeleken, maar we moeten zien dat dat op dezelfde basis gebeurt en dat er geen appels met peren worden vergeleken”, aldus het bedrijf in een reactie.

Stijging

In België rijden treinen stipt als ze met hoogstens 6 minuten vertraging aankomen in het eindstation of in het eerste station van de Noord-Zuidverbinding. Volgens die definitie reed 88,3 procent van de Belgische treinen in 2017 op tijd.

De laatste maanden zijn de stiptheidscijfers licht gestegen, klinkt het nog bij Infrabel. “Hoe dan ook, de stiptheid in België moet beter. Dat beseft iedereen. Daar werken we aan met alle betrokkenen aan”, aldus de spoorinfrastructuurbeheerder.