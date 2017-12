Stille nacht, zachte nacht EB

06u48

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. Vandaag krijgen we andermaal grijs weer met nevel, plaatselijk nevel of mist en geregeld wat lichte regen of motregen. De maxima liggen rond 5 graden in de Hoge Venen, rond 9 graden in het centrum en rond 10 graden aan zee. De wind waait meestal zwak uit west tot noordwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond en - nacht nemen de nevel en plaatselijk mist alweer toe en is er nog altijd gemiezer mogelijk. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. De wind waait zwak en later zwak tot matig uit het westen, krimpend naar het zuidwesten.

Morgen begint op de meeste plaatsen met nevel of mist die geleidelijk optrekt. Het blijft echter zwaarbewolkt met wat lichte regen of motregen. Het blijft zacht met temperaturen tot 9 of 10 graden in Laag­ en Midden­-België en tussen 5 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas. De wind waait matig tot aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Er zit weinig variatie in het weerbeeld, want ook op zondag verwachten we zwaarbewolkt en grijs weer met regelmatig motregen. Temperaturen tussen 11 graden aan de kust en 5 graden in de Hoge Venen bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Op Kerstdag blijft het zwaarbewolkt met vooral voor de middag wat gemiezer. In de loop van de namiddag kan de zon af en toe door het wolkendek breken. Maxima tussen 4 en 9 graden bij een goed voelbare zuidenwind.

Dinsdag bereikt een actieve storing ons land en krijgen we perioden met regen en buien en veel wind. De temperaturen blijven zacht met waarden rond 8 à 9 graden in het centrum van het land.

Winterse neerslag in Ardennen

Woensdag en donderdag wordt het wisselvallig met regen of buien en vooral veel wind. Woensdag liggen de maxima nog rond 9 graden, donderdag wordt het iets frisser en kan de neerslag in Hoog­-België een winters karakter aannemen.