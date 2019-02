Stille mars naar plaats waar meisjes van 15 en 18 jaar het leven lieten na ongeval met brommobiel ADN

17 februari 2019

21u20

Bron: Belga 0 Enkele honderden mensen hebben vandaag een stille mars gehouden naar de plaats van het dodelijke ongeval met de brommobiel in Sint-Genesius-Rode. Twee meisjes, van 15 en 18 jaar oud, kwamen gisteren in het wagentje om het leven na een aanrijding met een terreinwagen.

Naar schatting 350 mensen namen deel aan de herdenking. Familieleden, vrienden, klasgenoten en kennissen van de twee overleden meisjes uit het Waals-Brabantse Lasne stapten in groep naar de plaats van het ongeval op de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode. Op die locatie werden bloemen neergelegd. De vader van een van de verongelukte meisjes nam even het woord. "Ze waren op de slechte plaats op het slechte moment. We gaan niemand met de vinger wijzen", zei hij.

De verzekeringsmaatschappij van de verongelukte bestuurster komt niet tussen in de medische onkosten van de twee andere vrouwelijke passagiers van 16 jaar oud, die zware verwondingen opliepen. Een brommobiel biedt immers maar plaats aan maximaal twee personen. De bestuurster had de twee overlevende meisjes uit Sint-Genesius-Rode en Lasne meegenomen in de koffer.

Het ongeval vond even na 1 uur plaats door een plots manoeuvre van de brommobiel. De bestuurster draaide plots naar links om de Lindenlaan in te rijden. Een terreinwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, reed frontaal in op de brommobiel. Het 15-jarige slachtoffer overleed ter plaatse, de 18-jarige bestuurster bezweek zaterdagvoormiddag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

