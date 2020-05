Stil protest tijdens bezoek Wilmès haalt internationale pers, van China tot Turkije kg

18 mei 2020

12u01 184 De beelden van het stille protest tijdens een bezoek van premier Sophie Wilmès (MR) aan UZ Sint-Pieter in Brussel gaan de wereld rond. Personeelsleden van het ziekenhuis vormden toen een ‘erehaag’ maar draaiden hun rug naar de premier toen zij en haar delegatie voorbijkwam. Het fragment haalde wereldwijd de kranten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op zaterdag bezocht Wilmès verschillende ziekenhuizen om haar steun te betuigen aan het zorgpersoneel. Aan het Brusselse UZ Sint-Pieter nam het bezoek een verrassende wending. Een honderdtal verplegers, artsen, logistiek medewerkers en andere personeelsleden kwamen naar buiten om hun onvrede te uiten. Ze keerden de premier ostentatief de rug toe. Onder andere wilde het personeel protesteren tegen een aantal koninklijke besluiten waardoor het mogelijk wordt om medisch personeel op te vorderen.

“Bijzonder koele ontvangst”

Een sterk signaal dat ook werd opgepikt door de buitenlandse pers. “Belgisch ziekenhuispersoneel draait de rug naar premier Sophie Wilmès”, kopt de BBC. De Britse krant rapporteert dat de Belgische overheid bekritiseerd werd voor het hoge sterftecijfer, maar rept met geen woord over de onvrede van het ziekenhuispersoneel. The Guardian maakt daar wel melding van en heeft het over een “stil protest”, terwijl Sky News schrijft over een “bijzonder koele ontvangst”.

Belgian hospital staff turn backs on PM Sophie Wilmèshttps://t.co/N8OBFxzHvM pic.twitter.com/ebSjsFAyYk BBC News (World)(@ BBCWorld) link

De actie haalde ook het Duitse Handelsblatt en kreeg een vermelding in de coronaliveblog van Die Welt. In Frankrijk heeft Le Figaro het over “een sterke boodschap die veel zegt over de situatie van de zorgverleners in de aanpak van de coronacrisis”.

Verder schrijft de Spaanse krant El Mundo over “het stille en symbolische protest”. Het Italiaanse La Repubblica pikte de beelden eveneens op en heeft het over de “onvrede” onder de Belgische kiezers, met name aan de kant van het Vlaams Belang en N-VA. De krant vermeldt overigens ook dat België “een eeuwige politieke crisis doormaakt”.

Tot slot werden de beelden zelfs buiten Europa een nieuwsitem, met vermeldingen door de India Times, het Turkse TRT World en de Global Times, een Engelstalige online krant onder leiding van de Chinese overheid.

Doctors and nurses at Saint-Pierre hospital turned their backs in protest against the government's approach to healthcare amid the pandemic. #COVID19 https://t.co/iHumIlt7Ub Indiatimes(@ indiatimes) link

Hospital staff turn their backs to convoy of Belgian PM Sophie Wilmes during a hospital visit. The move was reportedly in response to her government’s approach towards health care workers amid the pandemic pic.twitter.com/Pg62lK8gnS TRT World(@ trtworld) link

This is how the hospital staff greeted the Prime Minister of Belgium while visiting a Brussels hospital… #COVID19 pic.twitter.com/0mGXI73poW Global Times(@ globaltimesnews) link

Lees ook:

Daarom keerde deze verpleegster premier Wilmès de rug toe: “Totaal gebrek aan respect” (+)

Prof Geert Meyfroidt na actie ontevreden zorgpersoneel: “Opvorderen van personeel is nu niet aan de orde”