Stijn Vermeiren (17) uit De Haan vermist mvdb

17u11

Bron: Federale politie 185 Federale politie De federale politie en het West-Vlaamse parket afdeling Brugge zijn op zoek naar de 17-jarige Stijn Vermeiren uit De Haan.

De jongeman werd vanochtend rond 09.36 uur voor het laatst gezien in een Delhaize-winkel in het centrum van De Haan. Hij heeft de boodschappen nog thuis afgezet, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Vermeiren is 1.85 meter lang en mager. Hij heeft bruin haar en donkere ogen.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, beige schoenen van het merk Timberland en een zwarte trui met kap van Nike. Hij heeft ook een geweven zwarte draagtas met opschrift Dunlop/Sportsdirect bij zich.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. U kan ook reageren via e-mail.