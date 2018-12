Stijging tarieven De Lijn in februari: ticket via smartphone-app blijft het voordeligst bvb

26 december 2018

16u41

Bron: Belga 4 Een aantal tarieven van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn, waaronder de sms-tickets en de abonnementen, gaan op 1 februari licht omhoog. Aan de prijs van de goedkoopste vervoerbewijzen, diegene die je met de smartphone koopt, verandert er niets. Ook het ticket dat je bij de chauffeur koopt, verandert niet van prijs. Dat bevestigt De Lijn vandaag.

Naar jaarlijkse gewoonte worden de tarieven bij De Lijn op 1 februari aangepast. "Net zoals in andere sectoren volgen de vervoerbewijzen de stijging van de levensduurte", aldus de openbaarvervoermaatschappij. "De abonnementen, het sms-ticket en de dagpassen krijgen een indexaanpassing met gemiddeld 1,73 procent." De netabonnementen van De Lijn blijven de goedkoopste van België en omgeving.

Stijgingen

Concreet zal bijvoorbeeld een Buzzy Pazz-jaarabonnement (12 tot en met 24 jaar) vanaf februari 212 euro kosten (in plaats van 209 euro) voor het eerste kind. De tweede Buzzy Pazz is 20 procent goedkoper (169,60 euro), vanaf het derde kind kost een Buzzy Pazz voor een jaar 54 euro. Ook kinderen van 6 tot en met 11 jaar hebben een jaarabonnement voor 54 euro. Een jaar reizen met Omnipass (voor 25- tot 64- jarigen) kost 319 euro (in plaats van 314 euro). Het jaarabonnement voor 65-plussers wordt een euro duurder en kost vanaf februari 54 euro. Ook de andere abonnementsformules en de meeste dagpassen worden wat duurder.

Ook wie per sms zijn vervoerbewijs bestelt, zal vanaf februari meer betalen. Een sms-ticket, dat een uur geldig is, zal dan 2,25 euro kosten (operatorkosten inbegrepen), 10 cent meer dan nu. Een sms-dagpas zal 7,15 euro kosten, of 1 euro meer dan nu.

De abonnementstarieven voor de Limburgse snellijnen 68 (Bocholt - Antwerpen), 178 (Maaseik - Brussel) en 179 (Hamont - Brussel) volgen die van de NMBS. Deze snelbussen over grote afstand zorgen voor verbindingen die men normaliter met de trein aflegt.

Smartphone-app voordeligst

Andere tarieven veranderen niet. "De digitale vervoerbewijzen (m-ticket, m-card10 en m-daypass), biljetten voor een enkele rit en rittenkaarten (Lijnkaarten) worden niet duurder", aldus De Lijn.

Dat betekent dat 1,80 euro de laagste prijs blijft voor een kaartje van een enkele rit. Die prijs betaal je als je je ticket via een smartphone-app koopt (het zogenoemde m-ticket). Ook de prijs van de m-dagpas verandert niet: 6 euro.

De Lijn raakt ook niet aan de de prijs van de tienrittenkaarten: digitaal kosten die 15 euro (m-card10), op papier is dat 16 euro (Lijnkaart). En ook de prijs van een enkel biljet dat je bij de chauffeur koopt (3 euro), en het groepstarief vanaf tien personen (1,30 euro per persoon) veranderen niet.

Abonnementen met sociale correctie

Mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming (VT) hebben een jaarabonnement voor 54 euro. Mensen met een vervoergarantie (VG) betalen 44 euro. Dit zijn kortingen van respectievelijk 83 en 86 procent op het normale tarief.