Stijgende trends zetten zich door: besmettingen en hospitalisaties blijven toenemen IB

11 oktober 2020

05u51

Bron: Belga 0 coronavirus Tussen 1 en 7 oktober zijn in België gemiddeld 3.749 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat blijkt deze ochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

De stijgende tendens in het aantal coronabesmettingen blijft zich dus doorzetten. Zaterdag was nog sprake van een stijging met 80 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 156.931 mensen in ons land besmet geraakt.

Ook het aantal hospitalisaties blijft toenemen. In de ziekenhuizen zijn de voorbije week gemiddeld elke dag 119 mensen opgenomen, een stijging met 66,7 procent. Er liggen momenteel 1.257 mensen in het ziekenhuis, onder wie 226 op intensieve zorgen.

Tussen 1 en 7 oktober zijn gemiddeld 15,4 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.175 mensen gestorven aan Covid-19.