Stijgend aantal postbodes slachtoffer van verbale of fysieke agressie ep

15 februari 2018

12u25

Bron: Belga 0 In 2017 waren 193 postbodes in ons land slachtoffer van verbale of fysieke agressie. Dat zijn er duidelijk meer dan in 2015 en 2016, toen er achtereenvolgens 137 en 135 feiten werden geregistreerd. In 2014 werden 184 gevallen van agressie geteld.

Dat blijkt uit het antwoord van minister Alexander De Croo, bevoegd voor Post, op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

In 2017 werden 89 feiten geregistreerd in Wallonië, 81 in Vlaanderen en 23 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opmerkelijk is wel de sterke stijging van het aantal feiten in Vlaanderen, van 38 in 2015 tot 81 in 2017.

Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid als gevolg van agressie steeg in de periode van 2014 tot en met 2016 van 532 tot 1.956. In de eerste drie kwartalen van 2017 waren postbodes hierdoor in totaal 1.147 dagen arbeidsongeschikt. In 2016 werden voor deze feiten 71 klachten ingediend bij de politie. Dit cijfer is voor de andere jaren niet beschikbaar.