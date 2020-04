Stijgend aantal leerlingen uit het Brusselse loopt school in Vlaanderen JG

21 april 2020

16u20

Bron: Belga 0 Het aantal leerlingen dat gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en schoolloopt in het Nederlandstalig onderwijs van het Vlaams Gewest, is de afgelopen jaren gestegen van 5.317 tijdens het schooljaar 2014-2015 tot 6.133 in 2018-2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en partijgenote Annabel Tavernier.

De stijging van de schooljaren 2014-2015 tot 2018-2019 deed zich zowel voor bij de 1 tot 5-jarigen (van 1.039 tot 1.064), als bij de 6 tot 11-jarigen (van 1.556 tot 1.742) en de 12 tot 19-jarigen (van 2.722 tot 3.327). Van de Brusselse leerlingen die Nederlandstalig leerplichtonderwijs volgen, deed tijdens het schooljaar 2018-2019 13,3 procent dat in het Vlaams Gewest, tegenover 11,4 procent in 2009-2010.

Omgekeerd blijft het aantal leerlingen dat gedomicilieerd is in het Vlaams Gewest en Nederlandstalig leerplichtonderwijs volgt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrij stabiel. In 2018-2019 ging het om 7.638 leerlingen, tegenover 7.704 in 2014-2015. Van alle leerlingen die dergelijk onderwijs volgen in het Brusselse was in 2018-2019 15,9 procent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest. In 2014-2015 was dat 17,7 procent en in 2009-2010 21,9 procent.