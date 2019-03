Stijgend aantal inbreuken op rookverbod in horecazaken in 2018 TVC

30 maart 2019

14u32

Bron: Belga 0

De Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid heeft in 2018 bij 14 procent van de 4.176 controles in drankgelegenheden een inbreuk vastgesteld op het rookverbod. Het percentage inbreuken ligt hoger dan de 13 procent bij de 5.427 en 6.121 controles die in 2016 en 2017 werden uitgevoerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, op een schriftelijke vraag van Els Van Hoof (CD&V).

De meeste inbreuken in 2018 werden vastgesteld bij controles in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (34 procent), gevolgd door Vlaanderen (12 procent) en Wallonië (10 procent). Opmerkelijk is dat het percentage inbreuken in Brussel steeg van 23 procent in 2016 tot 34 procent in 2018. Ook in Wallonië was er in de vermelde periode een stijging van 8 tot 10 procent, terwijl het in Vlaanderen afnam van 14 tot 12 procent.

In 2018 werden in totaal 502 pv's opgemaakt voor overtreding van het rookverbod in drankgelegenheden, waarvan 263 in Vlaanderen, 153 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 86 in Wallonië. De juridische dienst van de FOD Volksgezondheid legde in 2018 in totaal 1.414 administratieve boetes op (met inbegrip van de rokers zelfs) voor een totaal bedrag van 638.297 euro.