Stijgend aantal gevallen van treinsurfen in ons land tvc

18 juni 2019

16u58

Bron: Belga 0

Het aantal gevallen van treinsurfen, waarbij een jongere zich vastklampt aan de buitenkant van een rijtuig van een NMBS-trein en zo een stukje meerijdt, neemt toe. In 2018 werden 17 gevallen geregistreerd tegenover 6 in 2015, 13 in 2016 en 10 in 2017. In de eerste 3 maanden van 2019 staat de teller op 5. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Emir Kir (PS).

Bellot wijst erop dat Infrabel in verschillende media regelmatig sensibiliseringscampagnes voert betreffende de regels die in acht moeten genomen worden rond het spoorwegdomein. Met Securail wordt ook regelmatig overlegd om de meest risicovolle plaatsen voor dergelijke vormen van spoorlopen op te sporen. Inzake treinsurfen heeft Infrabel evenwel nog geen enkele 'hotspot' gedetecteerd.

Het is de rechter die het bedrag van de boete bepaald. "Elk gerechtelijk arrondissement heeft specifieke sancties. Er is geen vast bedrag", aldus Bellot.