Stiefopa speelt taxi voor dealende kleinzoon EB

29 januari 2018

16u57

Bron: Belga 0 Een 65-jarige stiefopa uit Dilsen-Stokkem heeft zich voor de correctionele rechtbank van Tongeren moeten verantwoorden omdat hij zijn kleinzoon hielp met het dealen en de productie van cannabis. Het openbaar ministerie eiste voor de zestiger een gevangenisstraf van twintig maanden en een boete van 6.000 euro.

De man, die een verwoed visser is, had voor zijn sport enkele kempplantjes (hennep) in zijn tuin geplant. De zaadjes van die planten gebruikte hij tijdens het vissen. Zijn stiefkleinzoon zag het afval van de plantjes staan en vroeg aan de zestiger of hij dat kon hebben. Dat afval verkocht hij als cannabis op zijn school aan leerlingen van twaalf tot zeventien jaar.

In april 2016 verwittigde de schooldirectie de politie. Die hield de zeventienjarige een tijd in de gaten en zag hoe de jongen samen met zijn vriendin 's middags met zijn opa afsprak om een deel van de cannabis te leveren.

Bij een huiszoeking in het huis van de zestiger werd nog een kleine hoeveelheid cannabis gevonden. Volgens de procureur speelde de opa voor taxi voor de zeventienjarige. De advocaat van de zestiger vroeg een straf met uitstel. Vonnis op 26 februari.