Stiefopa misbruikt kleindochter op kerstavond. Als zij haar verhaal doet, komen zijn andere slachtoffers naar voren kg

11 juli 2018

14u35

Bron: Belga 7 Een 54-jarige man uit Heusden-Zolder is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan de helft met uitstel, voor het seksuele misbruik van een tienjarige stiefkleindochter. Nadat de feiten aan het licht kwamen, gaven nog twee nichtjes toe dat ze eveneens misbruikt werden door de man.

Op kerstavond 2017 bleef de tienjarige kleindochter bij haar grootmoeder en haar man in Heusden-Zolder slapen. Toen ze in haar bed lag, drong de vijftiger 's nachts haar kamer binnen om haar te betasten. Het meisje vertelde alles tegen haar ouders die vervolgens een klacht indienden tegen de stiefgrootvader.

Naar aanleiding van deze klacht gaf een nicht van de man toe dat ze 18 jaar geleden, toen ze acht of negen jaar oud was, iets gelijkaardig had meegemaakt. Het parket verwees tijdens de zitting ook naar derde feit van een aanranding van een nichtje. Dat dateerde van 34 jaar geleden en is bijgevolg verjaard. Op zijn gsm werden begin dit jaar ook twee kinderpornografische foto's gevonden.

Celstraf en schadevergoeding

De Hasseltse rechtbank veroordeelde de man vandaag tot een gevangenisstraf van achttien maanden. De helft werd met uitstel gegeven op voorwaarde dat de vijftiger zijn behandeling voor zijn pedofiele neigingen, waarmee hij begon na de klacht in 2017, voortzet. Aan de twee misbruikte meisjes en hun ouders moet hij ook een schadevergoeding betalen van in totaal 7.150 euro.