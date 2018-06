Stiefmoeder aangehouden na "verdachte" dood 2-jarig meisje in Lebbeke Tanita De Mey

05 juni 2018

14u59

Bron: VTM Nieuws 485 In Dendermonde is de stiefmoeder aangehouden van het meisje dat in het Oost-Vlaamse Lebbeke in verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Dat heeft de onderzoeksrechter dinsdagavond beslist.

Hulpdiensten troffen vorige week donderdag de 2-jarige kleuter in kritieke omstandigheden aan in een appartement in Lebbeke.

Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed later. Het parket bevestigt dat het gaat om een verdacht overlijden. De onderzoeksrechter heeft de aanhouding van de stiefmoeder bevestigd.