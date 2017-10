Stiefmama zet peuter in bad van 60°C: gruwelijk ongeluk of is er meer aan de hand? Birger Vandael

12u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Het liep helemaal verkeerd toen een 25-jarige vrouw op 20 juni 2014 het 3-jarig zoontje van haar vriend in bad stopte in hun huis in Herk-de-Stad. Wat zich precies afspeelde, blijft onduidelijk. Feit is dat de peuter uit bad werd gehaald met brandwonden over 65 procent van zijn lichaam. Hij had zoveel pijn dat hij in kunstmatige coma werd gebracht. Tot vandaag is daardoor zijn gehoor nog altijd niet optimaal.

Volgens de vrouw, die nu in Nieuwerkerken woont, is er sprake van een gruwelijk ongeluk. "Ik heb de jongen in het lauwe water gezet, gaf hem een eendje om mee te spelen en ging zelf even naar een andere kamer. Plots hoorde ik het water terug lopen en riep ik naar hem dat hij er niet te veel bij moest laten lopen. Ik ging er van uit dat hij de blauwe kraan gebruikte... Toen hoorde ik hem heel hard wenen. De jongen zag heel rood en het water was gloeiend heet. Ik stopte hem in koud water, wikkelde hem later in een handdoek en via de huisarts gingen we naar het ziekenhuis van Sint-Truiden, waar werd beslist om hem naar UZ Leuven te brengen."

"Niet te begrijpen"

De versie van de vrouw wordt echter niet door iedereen aangenomen. Volgens een deskundige vertonen de brandwonden een patroon dat onvoldoende verklaard kan worden door het verhaal van de beklaagde. "Het kind kan niet alleen in bad hebben gezeten en dat type letsels hebben opgelopen. Er moet een handeling geweest zijn", vertelde de procureur. De burgerlijke partij, bestaande uit de echte moeder van de jongen, vindt het vreemd dat het kind niet meteen naar het ziekenhuis werd gebracht en vermoedt dat de beklaagde opzettelijk het kind heeft verwond. "Als je de foto's bekijkt, vraag je u af hoeveel pijn het kind moet gehad hebben. We vinden het vreemd dat het jongetje verwondingen aan achterhoofd en oor heeft. Hij kan toch niet bewust onder de kraan zijn gekropen? Een normale reactie van het kind zou zijn om uit het bad te willen gaan, met verwondingen aan voetzolen en spatwonden aan het bovenlijfje als gevolg. Dat was niet het geval", aldus de advocate. "Hoe dan ook is het niet te begrijpen dat een kind van drie alleen wordt achtergelaten in een bad."

Onvoorzichtig

De intussen 28-jarige vrouw wordt beschuldigd van onopzettelijke schade en verwondingen. "Er is zeker sprake van onvoorzichtigheid, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat de vrouw opzettelijk het kind in een bad van zestig graden Celsius heeft gestopt", aldus de procureur, die kan leven met de opschorting. "Het zal zo al zwaar genoeg zijn om te leven met de feiten." Voor de schadevergoeding vraagt de burgerlijke partij een deskundige aan. "Het jongetje kan nog maar pas terug horen aan één kant, maar optimaal is zijn gehoor niet", klinkt het uit het kamp van de moeder van het kind.

Vrijspraak

De advocaat van de verdediging vraagt de vrijspraak voor zijn cliënte. "Als zij het kind bewust pijn zou hebben gedaan, zou de jongen angst vertonen. Dat is niet het geval. Ook na de breuk tussen mijn cliënte en de vader van het kind, mist hij mijn cliënt nog steeds." De beklaagde bevestigde de versie van haar raadsman: "Ik zag de kinderen even graag als mijn eigen kinderen." Het vonnis volgt op 2 november.