Stiefmama van papa Sergio vertelt over zijn laatste dagen: “Die ene dag in Plopsaland gaf hem kracht voor wéken”

Sabine Vermeiren

23 juli 2020

05u30

Bij hem thuis, in Elewijt, is dinsdagavond Sergio Molina Cabanillas (32) overleden. Half juni willigde Studio 100 de laatste wens van Sergio in, door in volle coronaperiode voor zijn gezin de deuren van Plopsaland De Panne open te doen. Dokters gaven hem daarna nog maximaal twee weken, het werden er vijf. "Vier dagen geleden zei hij: 'Ik heb jullie beloofd tot het uiterste te gaan.' Hij heeft woord gehouden", zegt zijn stiefmoeder Greta.