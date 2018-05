Stiefkleinzoon krijgt 21 jaar cel voor roofmoord op oma in Lede

23 mei 2018

Bron: Belga

De stiefkleinzoon van de 80-jarige Maria Van Leuven die in juli 2014 in Lede werd omgebracht, is veroordeeld tot 21 jaar cel voor roofmoord. Dat heeft de Dendermondse correctionele rechtbank woensdag beslist. De tweede verdachte, die chauffeur speelde tijdens de misdaad, kreeg een werkstraf van 100 uur.