Stiefdochter Lisa vertelt waarom Tom Waes een goede stiefpapa is in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe 11u00

Bron: vtmnieuws.be 0

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt.

Deze ochtend kwam tv-maker en presentator Tom Waes langs bij Evi. De presentatrice had het in een openhartig gesprek met Tom Waes over darmkanker, waar hij zich om de 5 jaar voor laat screenen, zijn relatie met zijn ouders én de relatie met zijn kinderen en stiefdochter Lisa:

""Nu gaat dat goed, maar dat is toch wel één van de moeilijkste dingen die er zijn, een nieuw samengesteld gezin" bekende de presentator. Stiefdochter Lisa is Tom in ieder geval bijzonder dankbaar, dat vertelde ze via de telefoon: "Tom is een heel slimme man, hij leert mij heel veel bij, bijvoorbeeld eten: ik lust niet zo heel veel, hij is diegene die me dwingt om toch te proeven en meestal lust ik het dan toch en ben ik wel blij dat hij me blijft pushen. Hij neemt ons ook veel mee op reis, niet altijd naar de normale, zonnige vakantieoorden, maar vaak interessante plekken, waar historisch veel over te vertellen valt. Daar ben ik hem toch wel heel dankbaar voor. "

Die boodschap liet Tom Waes niet onberoerd: "Ik vind dat heel lief, ik had gezegd dat ik niet ging 'bleiten', maar het doet me wel iets."



'Het Heilig Huis Van Hanssen', elke zaterdag tussen 10 en 12u op Joe