Stichting tegen Kanker wil verbod op e-sigaret op terrassen: “Damp vergroot risico op de verspreiding van het coronavirus” Viroloog Steven Van Gucht: “Op dit moment geen bewijs voor” ADN

21 augustus 2020

12u01

Bron: Het Nieuwsblad, Crisiscentrum 18 De Stichting tegen Kanker wil dat e-sigaretten op terrassen verboden worden in de strijd tegen het coronavirus. Op de persconferentie van het Crisiscentrum werd de vraag aan de experts voorgelegd: vormt de damp van e-sigaretten dan een reëel risico? “Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor”, reageerde viroloog Steven Van Gucht.

De Stichting tegen Kanker pleit voor een verbod op e-sigaretten op terrassen, zo schrijft onder meer Het Nieuwsblad vrijdag. “De damp die e-rokers uitblazen bevat veel waterdamp en dus veel aerosolen, wat het risico op de verspreiding van het virus vergroot”, stelt de Stichting. “We weten dat aerosolen, miniscule waterdruppeltjes, drager kunnen zijn van het virus”, klinkt het.

Theoretische deductie

“De damp van een e-sigaret bevat veel water, ook reikt die damp bijzonder ver. Om die reden menen wij dat dat een verhoogd risico op besmetting inhoudt.” De organisatie vermoedt ook dat de afstand van 1,5 meter tussen mensen niet volstaat om de aerosolen van een vaper tegen te houden. Ze beklemtoont wel dat het hier om een ‘theoretische deductie’ gaat. “Hier is geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor. Als we dit bepleiten, is het uit voorzorg.”



“Laat me beginnen met te zeggen dat roken nooit een goed idee is”, reageerde viroloog Steven Van Gucht vrijdagmiddag op de persconferentie van het Crisiscentrum op het vraagstuk. “Of het nu de gewone sigaret is of de e-sigaret, het veroorzaakt beschadiging aan de longen, ontsteking van het longweefsel, en dat betekent een bijkomende risicofactor voor complicaties bij longinfectie.”

‘We kunnen dat niet onderschrijven’

“Los daarvan is er nogal wat speculatie op het internet dat die dampen die men produceert met zo’n e-sigaret mogelijk een soort van vector zouden kunnen zijn voor de verspreiding van het virus”, vervolgt hij.

“Ik moet echter stellen dat daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is op dit ogenblik. We kunnen dat niet onderschrijven.”

