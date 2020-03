Stichting tegen Kanker waarschuwt: “Stop met roken om risico op ernstige complicaties bij COVID-19 te verlagen” KVDS

26 maart 2020

17u33 20 De Stichting tegen Kanker waarschuwt rokers dat ze een groter risico op complicaties lopen als ze besmet raken met het nieuwe coronavirus. De organisatie roept op om zo snel mogelijk te stoppen, want het positieve effect laat zich al heel snel zien.

Het was een Chinese studie die vorige maand als eerste wees op het verband tussen roken en zware longontstekingen bij een coronabesmetting. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat het risico op andere longontstekingen – bijvoorbeeld bacteriële – ook opmerkelijk hoger is voor rokers.

Nieuwe studie

De nieuwe studie werd uitgevoerd bij 78 personen. Twee weken na hun opname in het ziekenhuis met een coronabesmetting bleken 67 van hen stabiel of aan de beterhand. Met 11 ging het slechter. In die laatste groep bleken veel vaker rokers te zitten. 27 procent rookte, waar dat in de eerste groep maar 3 procent was. De studie concludeerde dat roken een van de risicofactoren was op ernstige complicaties en meer kans gaf om aan een beademingsmachine te eindigen.





“Het is al lang bekend dat roken de trilhaartjes in de luchtwegen beschadigt”, aldus Suzanne Gabriels van de Stichting tegen Kanker. “De beweging van die trilhaartjes is nodig om stof, bacteriën, virussen en slijm uit de luchtwegen te verwijderen. Het goede nieuws is wel dat dit beschermingsmechanisme zich al begint te herstellen een paar dagen nadat je gestopt bent met roken. De uitbraak van het nieuwe coronavirus mag dan ook een extra stimulans zijn om zo snel mogelijk de sigaret aan de kant te laten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten en de zorgverleners.”

Bij Tabakstop - de hulplijn voor mensen die willen stoppen met roken - merken ze dat er echt angst leeft onder rokers, volgens Gabriels. “Dit is anders dan het krijgen van kanker. Het kan jaren duren voor je kanker krijgt en daardoor is het vaak een ver-van-mijn-bedshow voor mensen. Maar nu met corona komt het heel dichtbij. Zeker als je weet dat je een verhoogd risico loopt op kunstmatige beademing of reanimatie. Hopelijk kan het rokers stimuleren om te stoppen.”

De stichting begrijpt dat deze periode van onzekerheid en angst het stoppen met roken net bemoeilijkt, maar drukt erop dat niemand er alleen voor staat. Je kan - ook tijdens de quarantaine - contact opnemen met Tabakstop.be, zowel telefonisch (0800/111.00) als online (www.tabakstop.be).

Besmetting

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde intussen ook voor de gevaren van roken met het oog op de corona-uitbraak. Ze vraagt niet alleen aandacht voor het risico op ernstiger complicaties, maar wijst er ook op dat rokers een groter risico op besmetting lopen, doordat hun vingers bij het roken vaak in contact komen met de lippen.

Lees ook: Corona houdt nog steeds 27.000 landgenoten in buitenland gegijzeld: “Mensen zijn boos op Belgen: ze gooien zelfs met stenen” (+)

Bekijk ook:

UITGELEGD. Hoe dodelijk is het coronavirus?