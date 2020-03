Stichting tegen Kanker stelt zich ter beschikking in strijd tegen coronavirus ttr

30 maart 2020

11u59

De Stichting tegen Kanker wil, binnen haar mogelijkheden, bijdragen aan de beheersing van de gezondheidscrisis. Dat meldt de organisatie vandaag.

"Deze crisis treft de mensen waarvoor de Stichting zich dagelijks inzet, bijzonder: kankerpatiënten, ex-patiënten en hun families", klinkt het in een persbericht. De teams en diensten van de organisatie staan ter beschikking van de Belgische ministers van Volksgezondheid.

Samen met alle ministerskabinetten wil de Stichting onderzoeken hoe ze kan bijdragen. Ze stelt haar expertise ter beschikking en stelt voor om de boodschappen van de overheid via haar netwerk te verspreiden.

Zo is de dienst Kankerinfo beschikbaar om vragen van patiënten en familieleden over kanker te beantwoorden, maar biedt die ook gratis psychologische ondersteuning via de telefoon.

Kankerinfo is elke werkdag bereikbaar op 0800 15 801 van 9 tot 18 uur. Daarnaast is er Tabakstop. "Bijzonder nuttig voor alle rokers die dreigen te hervallen door een gebrek aan consulten", klinkt het. Die lijn is elke werkdag van 15 tot 19 uur bereikbaar op 0800 11 100.

Er zijn ook twee nieuwe initiatieven opgestart om vragen te beantwoorden: een Q&A over het coronavirus en kanker die dagelijks wordt geüpdatet, en een dagelijkse blog "Hou de moed erin" met positieve communicatie en tips voor meer beweging, gezonde voeding, en cultuur. Beide zijn te vinden via kanker.be.

