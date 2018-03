Stewardess van iconische foto na aanslag 22/03 zoekt man die haar verzorgde - Ken jij hem? kv

19 maart 2018

19u49

Bron: VTM NIEUWS 91 De Indiase stewardess, bekend van de iconische foto van vlak na de aanslag op Zaventem, is weer in ons land. Donderdag zal ze de herdenkingsplechtigheid bijwonen voor de aanslagen van 22 maart 2016. Na twee jaar is de vrouw nog steeds op zoek naar één man die haar op die gruwelijke dag geholpen heeft.

De foto van Nidhi Chaphekar ging twee jaar de hele wereld rond. De gewonde stewardess met het gele jasje kijkt hulpeloos in de camera vanaf een bankje in de luchthaven.

De stewardess wil iedereen bedanken die haar op 22 maart 2016 geholpen heeft en tot nu toe heeft ze elke verpleegster, dokter en politieagent gevonden, behalve één man. Via VTM NIEUWS lanceert ze nu een oproep: “Hij droeg een wit hemd, met 'Brussels' er op geschreven. Hij had blond haar, hij was klein en heel slank. Hij zorgde voor mij en vijf anderen en hij zei: ‘Hou vol, alles komt goed’. Ik zou hem dolgraag ontmoeten.”

Ondertussen gaat het beter met Nidhi en de stewardess, die momenteel administratief werk doet voor Jet Airways, hoopt snel weer terug te kunnen vliegen.