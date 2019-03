Stewardess in opspraak na Afrikaanse verkleedpartij op Aalst Carnaval, meteen wordt om haar ontslag geroepen KVE

09 maart 2019

11u44

Bron: TV Oost 0 De storm om de joodse karikaturen op Aalst Carnaval is nog maar net gaan liggen of daar dient zich al een nieuwe controverse aan. Er is ophef ontstaan over een foto die een stewardess van TUI online heeft gezet. “Dat is racisme”, klinkt het onomwonden op sociale media.

Op de foto is te zien hoe de stewardess en drie vriendinnen zich voor de stoet verkleed hadden als Afrikaanse vrouwen, inclusief zwarte make-up en een op het hoofd gedragen kom. “Droi daugen as mamadou” (Drie dagen als mamadou, nvdr.) staat er te lezen bij het beeld. Op sociale media werden de vrouwen meteen beschuldigd van racisme en werd ook de roep om het ontslag van de stewardess steeds luider.

Ook de touroperator werd bedolven onder de haatreacties en zag zich genoodzaakt om op de aantijgingen te reageren via een bericht op Twitter: “TUI veroordeelt elke vorm van discriminatie en wij distantiëren ons van elk bericht dat iets anders doet vermoeden. (...) We verontschuldigen ons bij iedereen die zich beledigd voelt door deze tweets. Want wij voelen ons er ook door beledigd. (...)”

We would like to react to the tweet of one of our Cabin Crew, posted as she participated to the Aalst Carnival last weekend: pic.twitter.com/Leo5EaX7Ri TUI fly Belgium(@ TUIflyBelgium) link

De stewardess krijgt van haar werkgever geen sancties opgelegd. Dat is volkomen terecht, menen specialisten. Ontslag of schorsing is enkel mogelijk wanneer een werknemer het bedrijf schade toebrengt en dat is hier niet het geval, verklaart professor arbeidsrecht Patrick Humblet aan TV Oost. “Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een arbeidsrechtbank in dit verhaal zou meestappen.”

Ook Aalsters gemeenteraadslid Theo Nsengimana (N-VA), die zelf Afrikaanse roots heeft, ziet geen graten in de verkleedpartij. “Enkel mensen die Aalst Carnaval niet kennen, kunnen het misschien verkeerd interpreteren. Maar dit hoort gewoon bij Aalst Carnaval.”

De vrouw heeft aan de redactie van de regionale zender laten weten dat ze absoluut geen racistische bedoelingen had. Ze is geschokt door de storm waarin ze plots is terechtgekomen, maar wil verder geen commentaar kwijt.