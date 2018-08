Stevige toename van illegalen in West-Vlaanderen ADN

02 augustus 2018

17u30

Er is opnieuw een piek in het aantal illegalen in West-Vlaanderen. In juli zijn in de provincie 702 illegalen opgepakt, bijna 200 meer dan in juli 2017. Dat bevestigt provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Brugge gaf al aan dat er een piek is in het aantal onregelmatige vreemdelingen, en dat wordt nu ook gestaafd met cijfers. Met de 702 gevatte illegalen komt de teller in West-Vlaanderen op bijna 4.000 te liggen, sinds begin dit jaar. Ter vergelijking: in heel 2017 werden er 5.581 mensen zonder papieren gevat. 2018 lijkt op weg om piekjaar 2016 met 7.552 gevatte illegalen te evenaren, vooral omdat de maandcijfers sinds april bijna telkens hoger lagen dan in 2016. Juli 2018 was zelfs het op één na hoogste cijfer sinds maart 2016.

Zeebrugge

De meeste illegalen werden gevat in Zeebrugge. Transitmigranten proberen namelijk vanuit de haven van Zeebrugge illegaal Groot-Brittannië binnen te geraken door zich te verschuilen in vrachtwagens, containers of schepen.



Het aantal opgepakte vluchtelingen langs snelwegparkings blijft met 5 procent vrij laag liggen. Dat wijst erop dat de inspanningen en bewaking daar lonen, aldus de gouverneur.

Nieuwe routes?

De meeste onrechtmatige vreemdelingen kwamen de voorbije maand uit Eritrea. Opvallend, vorige week werden ook heel wat mensen uit India en Libië staande gehouden. De verschuivingen op vlak van nationaliteit kunnen betekenen dat mensensmokkelaars nieuwe routes gebruiken.

Ook het aantal meldingen bij de politie over mogelijke illegalen stijgt fors. In juli waren er 1.638 meldingen, een verdrievoudiging in vergelijking met juli 2017. Vorige week alleen al kwamen 464 meldingen binnen, een record sinds het begin van de registraties.

Extra federale steun

Eerder vandaag meldde schepen en CD&V Kamerlid Franky Demon dat ondanks de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om federale steun naar Zeebrugge te sturen, die hulp voorlopig achterwege blijft. "Er is zich nog niemand komen aanmelden bij onze lokale politie, nochtans is dat de te volgen procedure", meldt Demon.

Volgens minister Jambon is er wel degelijk extra federale hulp bij het interventiekorps West-Vlaanderen (CIK) gekomen ter ondersteuning van de kustzones in de strijd tegen transitmigranten. Voorts wordt het CIK West-Vlaanderen tijdens de twee zomermaanden, net zoals voorgaande jaren, "maximaal gevrijwaard van inzet elders in het land".

"We zien inderdaad dat Zeebrugge gevoelig blijft als aantrekkingspool voor transmigranten en zijn ons bewust van de bezorgdheden van de lokale besturen", aldus het kabinet van de minister. "We houden zeker rekening met de problematiek als we vanuit de politie mensen en middelen verdelen over de snelwegparkings, openbaarvervoerlijnen en zo meer. De scheepvaartpolitie zet ook heel wat middelen in ter hoogte haven Zeebrugge. Indien nodig kan Brugge via de geijkte kanalen aan de federale politie bijkomende steun vragen."

Ook gouverneur Carl Decaluwé zal er bij minister Jambon op aandringen om bijkomende federale steun te sturen naar West-Vlaanderen, om de situatie controleerbaar en beheersbaar te houden. De lokale politie heeft al de handen vol door de enorme stroom van toeristen naar de kust.