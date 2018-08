Stevige regenbuien, maar sproeiverbod blijft gelden ADN

13 augustus 2018

12u39

Bron: Belga 1 Hoewel het op veel plaatsen al goed geregend heeft, blijft het sproeiverbod in alle provincies gelden. Dat zegt Jan Dhaene, woordvoerder van de Droogtecommissie.

"Er is een duidelijk positief effect van de regenval, maar voor een structurele verbetering van de situatie moet het nog een paar dagen aanhoudend regenen." Wie zijn auto wil wassen of zijn zwembadje in de tuin met vers leidingwater wil vullen, moet dus nog even geduld uitoefenen.



"We zitten op een kantelpunt", zegt Dhaene. "We volgen de situatie op de voet. Het zou kunnen dat een aantal maatregelen op korte termijn versoepeld wordt."



De waterstand in de waterlopen herstelt het snelst. Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen, moet het echter nog gedurende een langere tijd regenen.