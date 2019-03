Stevige kritiek op verplichte deelname aan klimaatmars: “Jongeren worden kritische burgers op schoolbanken” LH

14 maart 2019

12u53

Bron: Twitter, VTM 4 Enkele scholen in Vlaanderen gaan hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars van morgen. Daarvoor krijgen ze de steun van Vlaamse onderwijskoepel GO!, en ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bevestigde deze ochtend op Radio 1 dat een verplichte deelname is toegestaan . Daarop komt nu stevige kritiek, vooral uit N-VA-hoek.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) lijkt op Twitter zijn minister terug te fluiten. “Scholen die hun leerlingen verplichten deel te nemen aan een klimaatbetoging waarin men – ten onrechte – beweert dat de politiek niets doet voor het klimaat, nemen per definitie deel aan een politieke actie”, stelt hij.

“De wereld op zijn kop”

“Jongeren worden kritische burgers op schoolbanken en door educatieve uitstappen. Niet door hen te dwingen een bepaalde mening te uiten. Als jongeren zouden spijbelen door net niet deel te nemen aan betogingen, is dat de wereld op zijn kop”, aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Vlaams parlementslid Koen Daniëls, onderwijsspecialist van de partij, reageerde op de uitspraken van Crevits dat deelname enkel kan in het kader van een pedagogisch project en na overleg met ouders en leerlingen. “Hoe weet je dan of alle ouders en leerlingen akkoord gaan? In veel scholen was er enkel een mededeling per brief en geen enkel overleg noch instemming. En waarom worden leerlingen die niet willen betogen dan gezien als spijbelaars? Neenee, hier klopt iets niet”, aldus Daniëls.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten wil dat de leerlingen zelf kunnen kiezen.

Eerst was het verboden. Nu is het verplicht?



Allebei niet ok.



Laat jonge mensen toch doen. Als ze hun stem willen laten horen, fine.

Daar de consequenties van dragen op school: evident.



Zo is het leven: vrijheid én verantwoordelijkheid gaan hand in hand. https://t.co/DMzKN8WglO Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

Ook moraalfilosoof Patrick Loobuyck en econoom Geert Noels mengden zich in de discussie. “Mensen verplichten om bepaalde opvattingen aan te hangen of een bepaalde betrokkenheid te tonen, dat werkt niet en gaat in tegen wat men wil bereiken. Dat wist Augustinus al”, aldus Loobuyck. “Credere non potest nisi volens. Geen geloof zonder vrijwillige acceptatie.”

“Verplicht klimaatspijbelen in Vlaanderen… Je spijbelt nu als je niet meedoet aan klimaatspijbelen en op school blijft”, tweette Noels. “In de drang naar populariteit durft een schoolbestuur niet meer de school laten primeren”, deed de opiniemaker er even later nog een schepje bovenop.

