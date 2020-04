Stevige kritiek na verwarring over bezoek aan woonzorgcentra: “Mensen zijn het beu dat ministers elkaar voor de voeten lopen” LH

16 april 2020

15u56 0 Deze namiddag kreeg premier Sophie Wilmès (MR) in de Kamer forse kritiek over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad gisteren. De parlementsleden hadden het vooral over de onduidelijkheid rond de maatregel om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra. Wilmès verdedigde de beslissing om opnieuw beperkt bezoek toe te laten. “Mensen kunnen ook sterven van eenzaamheid." Wilmès liet weten dat alle regio’s akkoord waren met de beslissing, maar ook dat antwoord volstond duidelijk niet.

Gisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om één vaste bezoeker per bewoner toe te laten. Na kritiek van de sector zelf heeft de Vlaamse regering - nochtans vertegenwoordigd in de NVR - alvast beslist de maatregel voorlopig niet uit te voeren.

“Je moet zorgen voor duidelijkheid in het parlement, ofwel de Veiligheidsraad opnieuw samen roepen”, zei Kristof Calvo (Groen). “Ik begrijp dit echt niet. Mensen zijn het beu dat ministers elkaar voor de voeten lopen. Sommige politici zijn bezig met volgende verkiezingen, ik word daar ongelooflijk kwaad van. Burgers mogen geen slachtoffer zijn van de complexe bevoegdheidsverdeling in België. We hebben een duidelijke boodschap nodig voor alle Belgen”, haalde Calvo nog eens furieus uit.

Er waren naar goede gewoonte meer vragen dan antwoorden na de persconferentie. Ministers begonnen elkaar tegen te spreken na de persconferentie Barbara Pas (Vlaams Belang)

Barbara Pas (Vlaams Belang) wees erop dat Spanje het enige land is dat het in verhouding het aantal inwoners slechter doet qua aantal doden. “Er is geen krachtdadig leiderschap. Een knoeiboel”, zegt Pas over de Veiligheidsraad. “Alle beslissingen waren op voorhand gelekt, er is geen exitstrategie. Er waren naar goede gewoonte meer vragen dan antwoorden na de persconferentie. Ministers begonnen elkaar tegen te spreken na de persconferentie. Hoe kan u zo’n beslissing (over de toelating van bezoek aan woonzorgcentra, red.) nemen en communiceren zonder overleg met de sector?”, aldus Pas, die cynisch opmerkte dat ze blij is dat Brico weer opengaat, omdat dat “voor het bricoleerwerk van de regering nodig zal zijn”.

Heeft er één iemand op de Nationale Veiligheidsraad gevraagd of de voorgestelde maatregel overlegd is met de sector? Peter Mertens (PVDA)

Peter Mertens (PVDA) had het over “chaos op het terrein” in zijn kritiek op het gebrek aan overleg in de sector. “Is er één iemand op de nationale veiligheidsraad die gevraagd heeft of de maatregel overlegd werd met de sector? Zoiets moet vooraf overlegd worden”, aldus Mertens nog. Ook Maxime Prévot (cdH) vroeg zich af of iemand in de Veiligheidsraad gevraagd heeft of de maatregel met de sector was overlegd.

Servais Verherstraeten (CD&V) verwees op zijn beurt eerst naar de goede beslissingen van premier Wilmès. “Wij willen ook dat de bewoners van woonzorgcentra bezoek kunnen ontvangen. Het was dus een goede beslissing, maar niet op juiste moment en juiste wijze.” “Die beslissing vergt een draagvlak”, aldus Verherstraeten.

Mensen kunnen ook sterven van eenzaamheid. Die psychologische impact is ons al meerdere keren gemeld van op het terrein Premier Sophie Wilmès (MR)

Wilmès zei dat er beslist is om de mensen “wat zuurstof” te geven in deze coronatijden, door de tuincentra en doe-het-zelfzaken te laten openen onder strikte voorwaarden. En om bezoek in de woonzorgcentra en zorgvoorzieningen mogelijk te maken. Ze benadrukte dat het geen verplichting is “De bewoners zullen bezoek kùnnen krijgen”, zei de premier.

Volgens de eerste minister “valt het niet te ontkennen” dat de maatregelen tegen het coronavirus wegen op het psychologisch welzijn van de bewoners. “Mensen kunnen ook sterven van eenzaamheid. Die psychologische impact is ons al meerdere keren gemeld van op het terrein”, zei Wilmès. Morgen buigt het Overlegcomité van de verschillende regeringen zich opnieuw over de kwestie, kondigde de premier nog aan.

“Cijfers moeten juister”

Wilmès reageerde ook nog op de kritiek over het overschatten van het aantal overlijdens ten gevolge van Covid-19 in de woonzorgcentra. Op dit moment worden alle overlijdens in die centra meegeteld in de coronastatistieken, ook die zonder bevestigde coronabesmetting. De premier zegt dat ze de kritiek begrijpt: “De cijfers moeten juister”, klinkt het.

