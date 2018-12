Steven Vandeput (N-VA) legt burgemeesterseed af: “Er is het gevoel dat Hasselt niet meer Hasselt is” HA

19 december 2018

17u47

Bron: Belga 1 De nieuwe Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) heeft de eed afgelegd bij gouverneur Herman Reynders (sp.a). In Limburg hebben nu al 14 van de 42 burgemeesters de eed afgelegd.

In het Salon van de Gouverneur in het Limburgse Provinciehuis hebben vandaag drie nieuwe burgemeesters de eed afgelegd. Leon Lowet (GB-IC) van de kleinste gemeente Herstappe en voormalig gedeputeerde Frank Smeets (CD&V) van Pelt - de fusiegemeente van Overpelt en Neerpelt - beten de spits af. Voor Lowet is het de eerste keer dat hij de burgemeesterseed aflegde, terwijl Smeets van 1993 tot 2000 al burgemeester van Neerpelt was.

Daarna was het de beurt aan Steven Vandeput (N-VA), die ontslag nam als minister van Defensie om in Hasselt de burgemeersterssjerp te kunnen opnemen. Vandeput zorgde voor een verrassing in de provinciehoofdstad door een coalitie met RoodGroen+ en Open Vld te vormen. Huidig burgemeester Nadja Vananroye en CD&V werd zo buitenspel gezet.

Vandeput wil volledig voor Hasselt gaan. "Er is het gevoel dat Hasselt niet meer Hasselt is. De Hasselaar is fier op zijn stad en woont er graag, maar is niet fier op het bestuur en vond dat er een verandering moest komen", zegt Vandeput.

(Lees verder onder de foto)

Gisteren mochten Wim Dries (CD&V) van Genk, Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden, Tom Seurs (Voluit) van As, Stijn Van Baelen (Via) van Bocholt, Rik Kriekels (N-VA) van Diepenbeek, Thomas Vints (CD&V) van Beringen en Rik Rijcken (Pro Hamont-Achel) van Hamont-Achel al bij gouverneur Reynders langsgaan.

Eerder waren er al eedafleggingen van Els Robeyns (sp.a-rob) van Wellen, Fons Verwimp (sp.a-SPiL) van Tessenderlo, Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken en Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken.

Morgen is het de beurt aan nog acht burgemeesters: Ann Schrijvers van Zutendaal, Eric Awouters van Borgloon, Mark Vos van Riemst, Luc Wouters van Lummen, Johny De Raeve van Zonhoven, Jo Brouns van Kinrooi, Jan Dalemans van Hechtel-Eksel en Patrick Lismont van Gingelom.

In totaal zullen dan 22 van de 42 Limburgse burgemeesters de eed hebben afgelegd. De eedafleggingen van de overige burgemeesters van de provincie zijn nog niet vastgelegd.