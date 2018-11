Steven Vanackere gaat Nationale Bank leiden waardoor nu geen enkele vrouw meer in directie zit: “Getuigt van gebrek aan realiteitszin” Lotte Beckers

02 november 2018

09u03

Bron: De Morgen 0 Wordt de Nationale Bank opnieuw een mannenbastion zonder vrouwen in de directie? Het onbegrip over de voordracht van Steven Vanackere is groot. “Het zou de overheid sieren als ze haar eigen wetgeving volgt.” Bovendien is diversiteit good for business.

Wie naar de website van de Nationale Bank surft, telt op de groepsfoto van het directiecomité zes ietwat oudere mannen in maatpakken die variëren van grijsblauw tot zwart. Op de foto staat ook één vrouw, Marcia De Wachter. Zij was er tot woensdag directeur, maar laat die functie los, omdat ze op pensioen gaat en in de gemeentepolitiek van Overijse stapt.



In haar plaats komt nu oud-minister van Financiën Steven Vanackere. Nog een man met pak en das. “Hoe triest dat de Belgische politiek niet in staat blijkt om zelfs maar één competente vrouw te vinden die mij kan opvolgen”, reageert De Wachter, die zelf hoopte op een wat jonger gezicht.

Alexander De Croo (Open Vld) noemt de heisa over de benoeming van Vanackere terecht op Twitter: “Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak”, luidt het.

