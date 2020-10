Steven Van Gucht: “Zeldzaam dat leerlingen virus doorgeven op school” Redactie

12 oktober 2020

20u44

Bron: Belga 22 Het lijkt zeldzaam dat leerlingen het coronavirus aan elkaar doorgeven op school. Het is gevaarlijker wat er na school gebeurt, bij naschoolse activiteiten en tijdens de sportactiviteiten. Daar gebeurt de overdracht van het virus makkelijker. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd in ‘Het Journaal’ op Eén.

Het virus zit volgens Van Gucht overal. Toch lijkt het volgens hem eerder zeldzaam dat kinderen en jongeren het virus doorgeven op school. "Het is gevaarlijker wat er na school gebeurt, bij naschoolse activiteiten en tijdens de sportactiviteiten. Daar gebeurt de overdracht van het virus makkelijker. En door contactsporten indoor kan het virus zich makkelijk verspreiden, ook in de kantine en tijdens het carpoolen", aldus de viroloog.

Volgens Van Gucht is een maatschappelijke keuze op dit moment erg belangrijk. "Het is terecht dat de prioriteit aan het onderwijs gegeven wordt. Dat is toch het laatste dat we mogen uitschakelen. Recreatie en sport moeten we dus eerder stopzetten", benadrukt de viroloog.

Er zijn volgens hem nog meer selectieve maatregelen mogelijk, zoals nog meer inzetten op telewerk en het zelfs verplichten. Ook de regels rond de horeca vallen daaronder. "Elk afzonderlijk kunnen die maatregelen hun steentje bijdragen om het virus te stoppen. De besmettingen zijn erg divers, een combinatie van verschillende maatregelen kan ons dus zeker helpen. En de mensen moeten zelf moeten hun gedrag aanpassen.”

