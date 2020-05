Exclusief voor abonnees Steven Van Gucht: “Wellicht het einde van eerste golf, maar virus heeft nog enorm grote speeltuin waar het lelijk kan huishouden” Luc Beernaert

26 mei 2020

14u56 46 In de 24 voorbije uren zijn slechts 198 nieuwe coronagevallen gerapporteerd, waarmee we voor de tweede keer onder de grens van de 200 besmettingen duiken. Betekent dit het einde van de epidemie in ons land? “Dit is wellicht het einde van de eerste golf, maar vergeet niet dat slechts 6 procent van de bevolking is blootgesteld aan het virus. Het virus heeft nog een enorm grote speeltuin waar het lelijk kan huishouden: 94 procent van de bevolking kan potentieel nog besmet worden”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.

De aantallen van besmettingen, ziekenhuisopnames, opnames op intensieve zorg en overlijdens dalen. In ons land zijn nu 57.455 gerapporteerde besmettingen, in totaal liggen nu 1.302 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, op intensieve liggen 249 patiënten. Het aantal opnames daalt met 3 tot 4 procent per dag, op intensieve zorg bedraagt de daling 5 procent per dag. In totaal telt ons land 9.334 sterfgevallen, de voorbije 24 uur kwamen er 23 doden bij.

Vooral het lage aantal besmettingen springt in het oog. Er worden immers toch steeds meer mensen getest en sinds twee weken zijn de maatregelen inzake sociale contacten ook versoepeld. Toch resulteert dat niet in een stijging van het aantal besmettingen.

