Steven Van Gucht: "We gaan deze maatregelen pas kunnen afbouwen als er bijna geen besmettingen meer zijn”

Stijn Fraeters

24 maart 2020

20u00

Bron: VTM NIEUWS

Het ziet er naar uit dat de huidige maatregelen in ons land nog even van kracht zullen zijn. De laatste cijfers, die in dalende lijn gaan, zijn bemoedigend, maar aan de piek zitten we nog niet. “We verwachten dat de piek eind deze maand of begin april zal zijn”, zegt viroloog Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. “En dan zijn we pas in de helft”, vult Van Gucht aan. Volgens de viroloog is het heel belangrijk dat de maatregelen lang genoeg blijven gelden en we die ook strikt blijven volgen. “We gaan deze maatregelen pas kunnen afbouwen als er bijna geen besmettingen meer zijn”, vertelt Van Gucht. Dan heeft het virus zo weinig mogelijk kans om terug op te flakkeren.