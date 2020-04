Steven Van Gucht verdedigt Belgische werkwijze voor internationale pers SPS

29 april 2020

21u29

Bron: Belga 0 Viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht heeft de internationale pers vandaag uit de doeken gedaan hoe België de statistieken rond het coronavirus bijhoudt. België probeert immers om zo volledig mogelijk te zijn in de rapportage over de evolutie van het coronavirus in ons land, aldus Van Gucht. Eerder had hij in een reeks buitenlandse interviews al de aanpak van België verdedigd nadat de Amerikaanse president Donald Trump het Belgische sterftecijfer het hoogste ter wereld noemde.



"België heeft altijd geprobeerd heel transparant te zijn door dagelijks nationale en internationale persbriefings te organiseren, die live op YouTube worden uitgezonden", aldus Van Gucht. "Van in het begin hebben we gekozen om een heel volledige manier van tellen te volgen, door de ECDC-strategie te volgen voor de monitoring van de mortaliteit tijdens een epidemie." De ECDC is het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Dat ook vermoede gevallen van COVID-19 in de cijfers worden opgenomen, heeft te maken met de testcapaciteit bij het begin van de epidemie. Die liet immers niet toe dat iedereen zou worden getest, aldus Van Gucht. Hij wees er ook op dat het virus vooral bij het begin van de ziekte kan worden vastgesteld door een test in een labo. "In de eindfase van de ziekte is het mogelijk dat een test in een labo een negatief resultaat geeft.”

Accuraat

Door voor die werkwijze te kiezen, is ook de impact van het virus in ons land niet onderschat. Dat leidde Van Gucht af uit de cijfers over de oversterfte en de dagelijkse mortaliteit in ons land. Hij toonde zo een grafiek van alle overlijdens door eender welke oorzaak in België en een grafiek met de Belgische COVID-cijfers. "Dat bevestigt dat we een accuraat beeld hebben van de epidemie", aldus de viroloog. Volgens hem is de impact van het virus op de mortaliteit in België niet groter dan in andere EU-landen die hard zijn getroffen. "Ik denk dat wij accurater tellen", klonk het. België is volgens hem een van de weinige landen die zo volledig mogelijk proberen te zijn.

Van Gucht kreeg een vraag over de vergelijking van de Amerikaanse met de Europese cijfers die Trump had gemaakt. "Ik voelde me wat triest, moet ik toegeven", zei hij. "België rapporteerde op een heel transparante wijze, met heel accurate nummers, wat betreft het aantal doden. Ik vond dat hij appels met peren vergeleek. Deze gegevens kan je niet vergelijken." Volgens hem was de vergelijking vooral gedreven door een politieke agenda, en niet gebaseerd op een wetenschappelijke aanpak.

Voor de persbriefing waren een tiental internationale media ingeschreven, onder meer uit Duitsland, Spanje, Zweden en Italië. Onder andere Politico, Euractiv en de Amerikaanse agentschappen Bloomberg en Reuters waren aangemeld.

