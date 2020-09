Steven Van Gucht: “Strengere regels in Brussel volstaan niet” Sven Ponsaerts

28 september 2020

05u00 2 Een vervroegd sluitingsuur voor de cafés en toch weer een mondmaskerplicht op alle drukke plaatsen. Zo hoopt Brussel de coronacurve af te vlakken en een nieuwe lockdown te vermijden. Maar viroloog Steven Van Gucht vreest dat de strengere regels niet zullen voldoen. "Alles staat of valt met de manier waarop je ze communiceert naar álle gemeenschappen."



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Brussel moeten alle cafés en bars de komende drie weken om 23 uur dicht. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn er verboden tussen 23 en 6 uur. En op drukke plaatsen, zoals winkelstraten en aan de schoolpoorten, worden mondmaskers weer uitdrukkelijk verplicht in het hele gewest. Alle inwoners moeten ook altijd een mondkapje bij zich hebben. Dat is afgelopen weekend beslist na spoedoverleg dat er kwam op aandringen van premier Sophie Wilmès (MR). Lokale ziekenhuizen, huisartsen en andere medische experts hadden al weken aangedrongen op een strengere aanpak.

Toch zijn niet alle deskundigen tevreden. "Hiermee alleen zullen we het verschil niet maken", zegt Steven Van Gucht van Sciensano. "Je kan de cafés wel vroeger sluiten, maar als de mensen dan thuis verder feesten, bereik je niets. Het is noodzakelijk dat je het hoe en waarom van de maatregelen duidelijk uitlegt aan de verschillende gemeenschappen in de hoofdstad. Zo zie ik in Schaarbeek wel veel mondmaskers, maar die gaan continu op en af." Van Gucht stelt voor om imams en lokale influencers in te schakelen.

Met 337 dagelijkse besmettingen per 100.000 inwoners doet Brussel het veel slechter dan de hoofdsteden van onze buurlanden. In Parijs werden vorige week gemiddeld 150 dagelijkse infecties geteld per 100.000 inwoners, in Amsterdam zelfs maar 38. Al kan het ook veel erger. Zo zit de Spaanse hoofdstad Madrid aan ruim 1.000 besmettingen per 100.000 inwoners.

Lees ook:

Op stap in Brussel, waar het licht voortaan al om 23 uur uitgaat: “Dit zorgt alleen voor nóg meer afterparty’s bij de mensen thuis” (+)

Brussel verscherpt coronamaatregelen, maar zal het ook volstaan om lockdown te vermijden? (+)