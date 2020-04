Steven Van Gucht: “Rusthuizen met echt grote problemen zijn nog in minderheid” kv

07 april 2020

21u16

Bron: VTM Nieuws 0 Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de rusthuizen in ons land steeds zwaarder getroffen worden door het coronavirus. Veel instellingen wachten nog steeds op tests, terwijl het virus verder toeslaat. Bovendien dreigt er een personeelstekort als ook medewerkers met lichte Covid-19-symptomen thuis zouden blijven. Volgens p rofessor Steven Van Gucht, viroloog bij FOD Volksgezondheid, is zich momenteel mogelijk een piek in het aantal besmettingen aan het aftekenen, als is het ook mogelijk dat we nog een tijdje op een redelijk hoog niveau blijven steken.



Er zijn in Vlaanderen meer dan 800 woonzorgcentra, zegt Van Gucht, dus er moesten eerst keuzes gemaakt worden welke rusthuizen prioritair dienden te worden getest. De professor denkt dat de levering van tests nu wel snel vooruit kan gaan. Dat woonzorgcentra zo zwaar getroffen zouden worden, was een beetje te vrezen. “Het is een heel geniepig virus, dat onder de radar kan binnendringen. Het is in België ook een beetje onder de radar binnengedrongen en het komt dan aan de oppervlakte op een moment dat het al een tijdje aanwezig is.”

Niet altijd aangewezen om naar rusthuis te gaan

Er is momenteel nog genoeg capaciteit in de ziekenhuizen, dus wie wordt doorverwezen, kan worden behandeld. Maar volgens Van Gucht is het soms niet meer nuttig om iemand vanuit het rusthuis nog zo’n zware verhuizing te laten meemaken. “Sommige mensen blijven hun laatste dagen liever in hun vertrouwde omgeving.” Dat is overigens altijd een beslissing die wordt gemaakt in samenspraak met patiënt, de familie en de arts.

Sommige prognoses, die verwachten dat de helft van alle rusthuisbewoners aan het coronavirus zal overlijden, beschouwt de viroloog als te dramatisch. “Zelfs op dit moment gaat het nog altijd om een minderheid van de woonzorgcentra waar er echt grote problemen zijn. In de grote meerderheid valt het op dit moment goed mee en we moeten proberen dat zo te houden.” Het is daarom essentieel dat het personeel goede instructies, goede medische begeleiding en het juiste beschermingsmateriaal krijgt. Dankzij tests zal het dan mogelijk zijn om te identificeren waar het virus zit en dat zo goed mogelijk te isoleren.

Besmet naar het werk?

Of medewerkers van woonzorgcentra met milde symptomen van Covid-19 mogen blijven werken, is een moeilijke afweging. “Mijn eerste reactie zou zijn: een week thuis, eerst de infectie laten uitwerken en dan terugkeren naar het werk, maar we moeten er wel rekening mee houden dat de mensen momenteel nodig zijn op de werkvloer. Daarom dat er wordt aangeraden om met het juiste beschermingsmateriaal te werken en maskers te gebruiken. Van Gucht wijst er ook op dat het gaat om mensen die in principe niet hoesten en geen koorts hebben en dus een pak minder besmettelijk zijn dan iemand die een griepachtige aandoening ontwikkelt.

Piek?

Wat betreft het aantal besmettingen in ons land, zou het kunnen dat er zich een piek aan het aftekenen is. “Als de cijfers de komende dagen naar beneden evolueren, dan zouden we kunnen zeggen dat we de piek gezien hebben, maar het zou ook kunnen dat we nog een tijdje op redelijk hoog niveau blijven steken, dus dat die plateaufase toch nog wat doorzet”, verduidelijkt Van Gucht. Als de cijfers niet verder stijgen, betekent dat ook dat de ziekenhuizen voldoende capaciteit hebben.

