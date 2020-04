Steven Van Gucht: “Nog altijd positieve evolutie in de cijfers, als ze verder dalen zullen we maatregelen kunnen versoepelen” KVDS

28 april 2020

11u16 26 De coronacijfers gaan nog altijd de goede kant op. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de dagelijkse briefing van de overheid rond het virus. De positieve evolutie is goed nieuws voor een mogelijke versoepeling van de maatregelen.

“We zien nog altijd een positieve evolutie in de cijfers”, aldus Van Gucht. “Als ze verder blijven dalen, zal het mogelijk zijn om de maatregelen te versoepelen.”

Gevaar

De viroloog waarschuwt er wel voor dat het gevaar nog niet geweken is. “Het virus is nog niet verdwenen en het zal ook de komende weken niet verdwijnen. We denken wel dat het risico gecontroleerd kan worden, ook als we bepaalde maatregelen loslaten.”





Voorwaarde is wel dat we de mensen die het grootste risico lopen goed afschermen en beschermen tegen het virus. Van Gucht denkt dan onder meer aan oudere mensen en mensen met chronische ziektes aan bijvoorbeeld hart, longen en nieren. “Als we hen een beetje kunnen beschermen, kunnen we de grootste risico's controleren en tegelijk een aantal maatregelen versoepelen”, zegt hij nog.



