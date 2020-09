Steven Van Gucht: “Niet realistisch dat coronacijfers komende tijd zullen dalen” ADN

14 september 2020

14u57

Bron: Belga 0 Volgens viroloog Steven Van Gucht is het weinig realistisch dat de coronacijfers de volgende weken gaan dalen. Dat zei hij maandagmiddag aan VRT NWS. "We moeten er nu vooral voor zorgen dat de cijfers niet té veel en niet té snel stijgen", klinkt het.

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames is de voorbije dagen stevig gestegen. En nu de herfst in aantocht is en mensen steeds minder motivatie tonen om de regels te volgen, lijkt het onrealistisch dat de cijfers de komende tijd zullen dalen.

Stabiliseren

"Dat wordt inderdaad heel moeilijk", zegt Van Gucht. "We moeten er nu vooral voor zorgen dat de stijging niet te groot wordt, zodat de ziekenhuizen nog kunnen volgen. Een scenario zoals in Marseille moeten we absoluut proberen vermijden. De cijfers moeten stabiliseren, een daling zou mooi zijn, maar dat lijkt me niet realistisch.”



Van Gucht wijst nog maar eens op het belang van de regels.

Meer circulatie

"Het virus is effectief meer aan het circuleren dan in juni of in juli. De maatregelen die er nu zijn, hebben hun effect bewezen. Maar wat we nu zien, is dat mensen bijvoorbeeld gaan sporten en zich daar in eerste instantie goed aan de regels houden. Maar als de activiteit gedaan is, spreken ze samen af met vrienden en vallen de regels weg. Net dan vinden de besmettingen plaats. Dus blijf die afstand bewaren.”

